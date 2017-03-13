Двоє спортсменів з Кіровоградщини стали майстрами спорту міжнародного класу (ФОТО)

Двоє спортсменів отримали звання майстрів спорту міжнародного класу з хортингу.

Про це у «Фейсбуці» повідомив президент Кіровоградського обласного осередку ВГО «Українська федерація хортингу» Валерій Вєхтєв.

«Вітаємо спортсменів збірної Кіровоградської обласноі федерації хортингу Руденка Володимира (м. Олександрівка) та Мастицьку Ірину (м. Світловодськ) з присвоєнням почесного звання Майстер спорту України міжнародного класу! Це надзвичайна подія не тільки для нашої федерації, а й для всієї спортивної Кіровоградщини. Наші перші «міжнародники»! Пишаємось вами! Рівняємось на вас!» – написав Вєхтєв.

Хортинг – вид спортивних єдиноборств, створений в Україні. Хортинг позиціонується не лише як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій.

Засновники цього виду спортивного єдиноборства пояснюють, що слово «хортинг» походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ.

21 серпня 2009 року міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, офіційно визнало хортинг видом спорту.