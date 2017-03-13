На Кіровоградщині вилучили алкогольного сурогату на 34 млн

Прокуратура Кіровоградської області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Кіровоградській області викрила схему незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, виготовленої з недоброякісної сировини, і вилучила з незаконного обігу близько 100 тисяч літрів спиртовмісної речовини.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України), карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

В рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України, встановлено, що група осіб на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей незаконно виготовляла алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров’я людей. «Сурогат» продавали мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

На підставі ухвал суду прокурори провели 16 обшуків. За їх результатами припинено діяльність трьох незаконних виробництв підакцизних товарів, вилучено продукції на загальну суму 34 млн грн. та 222 тис. грн. готівкою.

Слідчі дії тривають.