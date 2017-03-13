У Кропивницькому виступить з лекцією віце-консул США

Віце-консул Сполучених Штатів Америки Наомі Анісман відвідає обласний центр.

Про це йдеться у повідомленні КДПУ.

Зустріч почнеться о 10:30 14 березня 2017 року в аудиторії №214 семиповерхового корпусу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1.

Віце-консул виступить з презентацією про студентські програми обміну, навчання у США та процедури оформлення віз США

Відразу після презентації пані Анісман відповість на запитання аудиторії.