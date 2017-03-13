У Кропивницькому презентують «Окопні історії» (ФОТО)

О 12:00 14 березня у Кіровоградській обласній філармонії відбудеться презентація книги Дмитра Степаненка «Фронтовий щоденник: окопні історії», яка вийшла друком у видавництві «Імекс-ЛТД».

Про це «УЦ» повідомили у видавництві.

Дмитро Степаненко – житель Вільшанки, учасник Революції гідності, був мобілізований до ЗСУ, служив у зоні проведення АТО. Під час військової служби розпочав, а вже після демобілізації завершив роботу над книгою.

«Фронтовий щоденник» – збірка польових історій, зразок «окопної» літератури, спрямованої на відображення української дійсності, збереження її для сучасників і нащадків через призму світобачення людини, яка пройшла цю дійсність не відстороненим глядачем, а безпосереднім активним учасником.

На презентацію запрошують нинішніх та демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО, волонтерів, студентську та учнівську молодь, представників громадськості.

У рамках презентації відбудеться автограф-сесія Дмитра Степаненка. Книгу можна буде придбати під час презентації. Вхід вільний.