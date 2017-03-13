У Кропивницькому «прикрили» нарколабораторію

Правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, яку організували двоє мешканців обласного центру.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Інформація про те, що двоє громадян організували нарколабораторію в орендованій квартирі, надійшла оперативникам наприкінці дня 11 березня. Відреагувавши на повідомлення, працівники поліції та Служби безпеки України в області негайно виїхали на місце події, де застали 32-річного раніше судимого мешканця Кропивницького. Раніше громадянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини, у тому числі за виготовлення та зберігання прекурсорів, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – Цього разу підозрюваний разом із 30-річним товаришем організував діяльність нарколабораторії у чужій квартирі, яку винайняли для нього знайомі.

На місці правоохоронці виявили пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, колби, пакети і пластикові трубки для фасування наркотику та ваги, медичний препарат «Ефіна» у кількості більше 20 конвалют, пакунки з червоним фосфором і компоненти для виготовлення психотропних наркотичних засобів «метамфетамін» та «амфетамін».

Вилучене направлено на дослідження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 313 ККУ «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», ч. 1 ст. 311 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів», ч. 1 ст. 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

За ці дії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.